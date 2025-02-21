В отеле Bulud в Ханкенди откроются Lobby lounge, кафе и рестораны с террасой и закрытым залом.

Общая площадь пятиэтажного отеля составляет 5325 квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отель включает 45 номеров и может принимать 91 гостя. Для удобства посетителей созданы современные объекты общественного питания. В отеле трудятся 50 человек.

Стоит отметить, что освобожденные от оккупации территории региона богаты не только историко-культурными памятниками, но и живописной природой, подземными и наземными ресурсами, а также широкими возможностями для туризма. Регион обладает огромным потенциалом для развития лечебного, рекреационного, эко- и других видов туризма.

"I Государственная программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" в качестве одного из основных приоритетов предусматривает создание необходимых условий для развития различных видов туризма в этом регионе.

В последние годы в этом направлении проведена широкомасштабная работа. Создание международных аэропортов в Физули и Зангилане, строительство международного аэропорта в Лачине, а также возведение современных отелей и другие инфраструктурные проекты сыграют ключевую роль в реализации туристического потенциала освобожденных территорий и привлечении туристов в эти регионы.