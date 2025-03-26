https://news.day.az/tourism/1739846.html Российская авиакомпания возобновит полеты в Баку Авиакомпания Red Wings возобновит прямые регулярные рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Азербайджана - Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Первый рейс запланирован на 27 апреля 2025 года.
Российская авиакомпания возобновит полеты в Баку
Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении рейсов из аэропорта Жуковский в Баку в апреле, сообщает Day.Az.
"Авиакомпания Red Wings сообщает о возобновлении прямых регулярных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Азербайджана - Баку. Первый рейс запланирован на 27 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям, вылет - в 16:20 (по местному времени), обратный рейс - в 21:40 (по местному времени).
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