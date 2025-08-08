Психолог дала советы по преодолению страха полетов

Страх перед перелетами и сменой обстановки - распространенная проблема, которая может серьезно ограничивать жизнь.

Как передает Day.Az, клинический психолог, эксперт по тревожным расстройствам клиники "Аксона" Анжелика Еременко рассказала "Известиям", почему возникает этот страх и как с ним справиться.

"Страх полетов и дискомфорт при смене обстановки связаны с потерей контроля, негативными ассоциациями, боязнью нового и физиологическими реакциями", - говорит Еременко.

При этом специалист подчеркивает, что самолет остается самым безопасным видом транспорта в отличие от автомобилей, которыми люди пользуются ежедневно.

Для тех, кто испытывает трудности, психолог предлагает простые, но эффективные техники. Одна из них - замена тревожных мыслей "Что, если?" на рациональные "Что тогда?". Также помогает техника "План Б" - заранее продуманные действия на случай тревоги.

Особое внимание Еременко уделяет методу "Замок" - экспресс-способу справиться с паникой.

"Когда вы сжимаете руки в "замок", в мозг устремляется поток сигналов, временно блокирующий центр тревоги. Этот метод можно сочетать с дыхательными практиками для усиления эффекта. Страх - не враг, а часть вас, которая ошибочно пытается помочь", - объясняет психолог.

В 80% случаев, по словам эксперта, за боязнью полетов скрываются более глубокие переживания. Психолог советует обратиться к специалисту, если страх мешает повседневной жизни или сопровождается паническими атаками.

Современные технологии позволяют проходить терапию онлайн, что особенно важно для тех, кто испытывает трудности с перемещениями. Главное - не оставаться со своими страхами наедине и помнить, что с ними можно успешно работать, заключила специалист.