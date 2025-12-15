Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

Телефон туристки из Бельгии нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения в Австралии. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летняя Селин Кремер пропала 17 июня 2023 года в Тасмании. Водопад Философов недалеко от горы Крэдл - последняя точка GPS ее телефона. Сообщается, что Samsung Селин был найден под слоем густой травы в 100 метрах от точки геолокации. Его отыскал член спасательной команды.

"Это подтверждает теорию о том, что Селин потеряла свой сотовый рядом со своим последним (зафиксированным GPS - прим. "Ленты.ру") местоположением. Это дает четкое понимание маршрута, по которому она пошла", - заключил исследователь Тасмании Роб Парсонс.