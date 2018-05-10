Актеры из «Мстителей» сделали одинаковые тату - ФОТО - ВИДЕО

10 мая 2018 19:17

Актеры из первого состава "Мстителей" сделали себе одинаковые татуировки, сообщает Day.Az.

"Теперь мы едины!" - написал в своем Инстаграм актер Роберт Дауни-младший.

В соцсети он опубликовал несколько видео, на которых запечатлен момент нанесения татуировок.

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс первыми обзавелись изображениями, затем Дауни-младший присоединился к ним вместе с Джереми Реннером и Крисом Хемсвортом.

Татуировка символизирует символ "Мстителей" с цифрой шесть внутри. Изначально именно шесть супергероев было в первом варианте. 

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