Актеры из «Мстителей» сделали одинаковые тату - ФОТО - ВИДЕО

Актеры из первого состава "Мстителей" сделали себе одинаковые татуировки, сообщает Day.Az.

"Теперь мы едины!" - написал в своем Инстаграм актер Роберт Дауни-младший.

В соцсети он опубликовал несколько видео, на которых запечатлен момент нанесения татуировок.

Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс первыми обзавелись изображениями, затем Дауни-младший присоединился к ним вместе с Джереми Реннером и Крисом Хемсвортом.

Татуировка символизирует символ "Мстителей" с цифрой шесть внутри. Изначально именно шесть супергероев было в первом варианте.

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