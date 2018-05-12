Визажистка удивила соцсети, преобразившись в Мону Лизу - ВИДЕО

12 мая 2018 12:06

Юя Хе (Yuya He), 27-летний блогер из Китая снискала себе всемирную славу, благодаря способности кардинально изменять свою внешность, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Китаянка, проживающая в городе Чунцин, центральная часть КНР, имеет армию поклонников, которую не перестаёт удивлять, принимая самые неожиданные сценические образы. Недавно девушка загримировалась и стала похожа на Мону Лизу, чем привлекла внимание со стороны британских таблоидов, добавивших дополнительной славы одарённой китаянке.

"Когда вы ощущаете свое лицо, как чистый лист бумаги, возможности бесконечны. Я очень люблю картины, написанные масляными красками и потому создаю образы, принадлежащие кистям великих живописцев", - рассказала Юя Хе в интервью китайскому телеканалу.

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Визажистка удивила китайские соцсети, преобразившись в Мону Лизу

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