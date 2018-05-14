"Мстители 3" вошли в пятерку самых кассовых фильмов в истории кино

Супергеройский блокбастер от Marvel "Мстители: Война бесконечности" продолжает "рвать" мировой прокат. За три недели в копилке фильма 1 млрд 606 млн долларов - и это пятый показатель в истории кино. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Выше в рейтинге находятся только "Аватар" ($2 млрд 788 млн), "Титаник" ($2 млрд 187 млн), "Звездные войны: пробуждение силы" ($2 млрд 68 млн) и "Парк Юрского периода" ($1 млрд 671 млн).

Что касается завершившейся недели, то "Мстители 3" продолжают возглавлять бокс-оффис Северной Америки, заработав за уик-энд почти $62 млн. Сборы картины в Северной Америке составляют $548 млн (пока восьмое место в истории).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook