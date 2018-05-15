Режиссер "Мстителей" рассказал, почему злодеям уделили так мало времени

Почему же так мало времени уделено подопечным Таноса, главного злодея в "Войне бесконечности"?



На этот вопрос, давно интересовавший зрителей, дал ответ учащимся американской школы один из режиссеров-постановщиков покорившего сердца миллионов проекта "Мстители" Джо Руссо, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



Терпеливый зритель провел в ожидании долгих 10 лет, чтобы, наконец, увидеть давно полюбившихся героев Marvel в сборе в одной киноленте. Как отметил режиссер во время встречи со школьниками, вся проблема заключается в слишком большом количестве персонажей. А чтобы рассказать предысторию Черного ордена, студии пришлось бы даже снимать отдельный фильм.



В ленте длительностью два с половиной часа, по словам Джо, ровно столько злодеев, сколько необходимо согласно сюжету долгожданной картины.



Постановщик признается, что хоть и безумно любит всех героев, и как бы ему этого ни хотелось, но вряд ли будет возможность рассказать зрителям историю сразу всех.

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