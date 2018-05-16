Режиссеры "мстителей" назвали бюджет новых фильмов

Два брата Руссо Энтони и Джо приняли решение покончить раз и навсегда со всеми слухами и домыслами в отношении количества финансовых средств, затраченных на создание новой культовой киноленты "Мстители".



Как передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype, согласно сделанному заявлению двух режиссёров Руссо следует, что киносъемки новых фильмов "Мстители" продолжались ровно один год, однако в столь длительном процессе была взята творческая пауза сроком на две недели.



Для конкретизации стоимости творческого процесса братья сообщили, что один день съемок для студии "Марвел" обходился примерно от 300 до 450 тысяч долларов США. Таким образом, общий бюджет новых "Мстителей" составил 160-165 миллионов долларов США.



Самой затратной статьей расхода бюджетных средств киноленты стало производство головокружительных спецэффектов. Еще одним весьма затратным моментом стала выплата гонораров кинозвездам.



В дальнейшем братья Руссо сообщили, что гонорары киноактеров главных ролей напрямую зависят от суммы, которую соберет фильм в мировом прокате. Выясняется, что со звездами, сыгравшими главные роли, в контрактах был определен процент от прибыли киноленты.

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