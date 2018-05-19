Раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini - ФОТО
Блогер whitesse опубликовал в своем инстаграме первое изображение самого быстрого и мощного серийного суперкара Lamborghini - Aventador SVJRoadster. Однако является ли оно реальной официальной фотографией, или же снимок был доработан в графическом редакторе, пока неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По предварительной информации, хардкорный Lamborghini Aventador будет оснащаться форсированным двенадцатицилиндровым двигателем 6.5, который будет развивать 800 лошадиных сил.
Суперкар, как ожидается, получит активную аэродинамику (такую же, как у Huracаn Performante), модернизированную трансмиссию и большее число карбоновых элементов в конструкции, что позволит снизить массу.
В последний раз индекс J итальянский производитель использовал для 700-сильного спидстера, построенного в единственном экземпляре. А впервые название SVJ появилось на автомобилях марки в 1970-х. Тогда заводской пилот компании построил "заряженный" вариант модели Miura, соответствующий гоночному регламенту FIA J. На данный момент известно о шести экземплярах Miura SVJ, выпущенных Lamborghini.
Обычный Aventador SV оснащается 750-сильным мотором. Суперкар может набирать "сотню" за 2,5 секунды. Последний экземпляр этой серии выставили на продажу летом прошлого года. Самый мощный "Ламбо" сейчас - это 770-сильный Centenario.
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