Американский фотограф заснял эпичную схватку орлана и лисы - ВИДЕО

Американскому фотографу-натуралисту Кевину Эби удалось снять белоголового орлана, отнимающего у молодой лисы кролика.Видео публикует Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как птица хватает добычу, которую несла в зубах лиса, после чего соперники поднимаются на высоту около шести метров. После борьбы, длившейся восемь секунд, лиса ослабляет хватку и падает на землю, а орлан улетает с кроликом.

Фотограф отметил, лиса осталась невредимой после полета. "Я сделал несколько снимков после ее падения и не нашел каких-либо повреждений", - говорит он.

По словам автора видео, сцена оказалось более эффектной, чем он ожидал.

"Я думал, что лиса бросит кролика, а орел получит легкий обед. Вместо этого птица унесла ее с собой в небо. Это было драматичное сражение", - признается Эби.

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