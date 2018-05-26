Стало известно, кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Известный актер Дэниэл Крейг, которого назвали самым некрасивым из всех Джеймсов Бондов, официально сыграет агента 007 в новом фильме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Хотя слухи о том, что в новом фильме про Джеймса Бонда главную роль снова исполнит 50-летний Крейг, появились уже давно. Но, как сообщает Just Jared, знаменитого агента 007 уже в пятый раз сыграет Крейг.

Режиссером же 25-й картины станет оскароносный Дэнни Бойл (в 2008 году он получил заветную статуэтку в номинации "Лучший фильм" за картину "Миллионер из трущоб"). Как заявил президент кинокомпании MGM Джон Гликман, "несравненная игра Крейга и экстраординарное видение Бойла" сделают новую картину очень захватывающей.

Что касается роли девушки Бонда, то возвращения Моники Беллуччи в проект, наверное, не случится. И хотя Крейг выражал желание снова сняться вместе с 53-летней актрисой, у создателей картины относительно этой роли оказались другие планы.

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