Что нужно знать о немецких садовых гномиках? - ФОТО

Что русскому - матрешка, а азербайджанцу - джыртдан, то немцу - садовый гном, он же - Gartenzwerg. История этого неофициального символа Германии, хорошо узнаваемого во всем мире, уходит в далекое прошлое, но его широкое распространение началось ровно 125 лет назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по некоторым оценкам, в немецких садах, палисадниках, дома и квартирах, а также на подоконниках, балконах и дачах их сейчас - около 25 миллионов. Немецкие садовые гномы - фигуры неоднозначные, полемизирующие, но терпеливо позволяющие делать с собой все, что угодно - вплоть до снятия штанов и демонстрации неприличных жестов. Патентами они не защищены. Недоброжелатели считают их воплощением китча и безвкусия. Для других они являются символами бюргерского уюта, благоденствия, а также усердия и добродушия.

Массовое шествие садовых гномов по Германии, ставшее прологом мирового успеха, началось 10 ноября 1890 года. Именно в этот день в продажу поступила первая партия таких глиняных фигурок, изготовленных фабричным способом - отлитых из терракотовой глины в специальных формах, обожженных и раскрашенных.

Местом рождения стала мастерская Филиппа Грибеля в тюрингском районе Гревенрода. Во времена индустриализации здесь как раз начали развиваться разные промышленные производства. 1898 году гномы добрались отсюда до Лейпцигской ярмарки. Первого глиняного гнома Филипп Грибель изготовил еще в 1872 году - для своего собственного садового участка.

В качестве образца для его гномов, вероятно, служили изображения кобольдов - мифологических духов-хранителей подземных богатств, а также каменные фигурки садовых гномов, украшавших парки европейских дворцов и резиденций эпохи барокко. Самые старые барочные гномы, дошедшие до наших дней, находятся в саду замка Мирабель в австрийском Зальцбурге.

В середине XVIII века некоторые мануфактуры на заказ выпускали фарфоровых гномов для европейской знати. В начале XIX века, когда на континент пришла эпоха Просвещения, представители высшего света интерес к ним потеряли, однако гномы из глины постепенно начали появляться перед домами городских жителей среднего достатка в Англии, Германии, Австрии и других странах.

Филипп Грибель, начавший массовое их производство в конце XIX века, действовал по капиталистическому правилу, согласно которому спрос определяет предложение. Выпуск не прекращался даже во время Второй мировой войны, однако в первые годы существования ГДР фабрику в Тюрингии на некоторое время закрыли. Гномы попали под идеологическую опалу как мелкобуржуазный символ.

После возобновления выпуска в 1952 году большую часть восточных гномов из Гревенроды поставляли в Западную Германию, где во времена немецкого экономического чуда они вновь в массовом порядке вернулись на свои привычные места.

Во времена национал-социализма гномы тоже не совсем вписывались в идеологическую картину мира. В городах, расположенных на первом туристическом маршруте Германии - "Немецкой дороге романтики" - их заставили убрать с глаз долой, чтобы не нарушали гармонию ландшафтов.

Рост типичного немецкого гнома составляет 68-69 сантиметров, вернее - не должен их превышать. На голове - красный колпак, на лице - вечная улыбка, а также борода.

Долгое время садовые гномы были вынуждены вести холостяцкий образ жизни, но борьба за гендерное равенство не обошла их маленький мир стороной - к ужасу блюстителей традиций и радости самих гномов.

После воссоединения Германии в жизни немецких садовых гномов начался новый успешный этап, благодаря новым моделям. Некоторые из них можно считать своего рода антиподами традиционных гномов, то есть гномами ядовито-злобными. Другие просто удовлетворяют спрос на специальные сувениры, например, для футбольных болельщиков.

В 1981 году было создано Международное объединение по защите садовых гномов, активисты которого пытаются поставить их изучение и охрану на научную основу. Несколько позже возникла еще одна организация, решившая по-своему бороться за их права. Члены так называемого Фронта освобождения гномов похищают их и отпускают на свободу вдали от дома. Интересно, что об этом всем думают сами гномы?

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook