Нереальные снимки самого высокого человека за всю историю человечества - ФОТО

Роберт Уодлоу, самый высокий зарегистрированный человек в истории. Его называли "Нежным Великаном".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, несмотря на его исключительно большой рост (2,72 метра), Уодлоу был настоящем тихоней из городка Отлон в Иллинойсе. Он рос всю жизнь, причем настолько быстро, что чтобы устоять на ногах, Роберту требовались костыли. Однажды костыль натер ему ногу, в мозоль попала инфекция, вызвавшая заражение крови, и Уодлоу скончался в возрасте 22 лет в 1940 году, но по-прежнему занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый высокий когда-либо существовавший человек.

Сохранилось несколько нереальных фото Нежного Гиганта, но даже глядя на них, невозможно поверить своим глазам. Судите сами:

Роберт Уодлоу со своей семьей, 1936 г. На тот момент ему было 18

При рождении Уодлоу весил всего 3.8 кг



Роберту - 10 лет. Рост - 1,95 м. Рядом мальчик среднего роста по меркам 1929 года

Теперь ученые знают, как вылечить такую аномалию, но в двадцатые годы это было невозможно.



К девяти годам Роберт мог носить своего отца вверх по лестнице. На фото Роберт со своим отцом и младшим братом в 1937 г

Он стал местной знаменитостью в Олтоне и вскоре - во всей стране.



Уодлоу на пешеходном переходе, окруженный толпой в Нью-Йорке, 1937 г.

Роберт колесил по стране целых шесть недель с цирком братьев Ринглингов. Менеджером Уодлоу был его отец, который сопровождал и поддерживал сына в туре



Роберт Уодлоу со стюардессой у самолета в Нью-Йорке, 1937 г.

Роберта приглашали в школы, театры и лекционные залы после его участия в представлениях цирка.



Во взрослом возрасте размер ноги Роберта достиг 49 см (американский размер 37 АА). Обувь ему шили на заказ, как и одежду. Материалов обычно затрачивалось в три раза больше нормы. На фото - снятие мерок для пошива пиджака.



Уодлоу умер от сепсиса из-за лопнувшей мозоли в 22 года. Гроб Уодлоу был 3,25 метров длиной

У него был очень спокойный характер, за что его называли Нежным Великаном.

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