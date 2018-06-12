Нереальные снимки самого высокого человека за всю историю человечества - ФОТО
Роберт Уодлоу, самый высокий зарегистрированный человек в истории. Его называли "Нежным Великаном".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, несмотря на его исключительно большой рост (2,72 метра), Уодлоу был настоящем тихоней из городка Отлон в Иллинойсе. Он рос всю жизнь, причем настолько быстро, что чтобы устоять на ногах, Роберту требовались костыли. Однажды костыль натер ему ногу, в мозоль попала инфекция, вызвавшая заражение крови, и Уодлоу скончался в возрасте 22 лет в 1940 году, но по-прежнему занимает первое место в Книге рекордов Гиннесса, как самый высокий когда-либо существовавший человек.
Сохранилось несколько нереальных фото Нежного Гиганта, но даже глядя на них, невозможно поверить своим глазам. Судите сами:
Роберт Уодлоу со своей семьей, 1936 г. На тот момент ему было 18
При рождении Уодлоу весил всего 3.8 кг
Роберту - 10 лет. Рост - 1,95 м. Рядом мальчик среднего роста по меркам 1929 года
Теперь ученые знают, как вылечить такую аномалию, но в двадцатые годы это было невозможно.
К девяти годам Роберт мог носить своего отца вверх по лестнице. На фото Роберт со своим отцом и младшим братом в 1937 г
Он стал местной знаменитостью в Олтоне и вскоре - во всей стране.
Уодлоу на пешеходном переходе, окруженный толпой в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберт колесил по стране целых шесть недель с цирком братьев Ринглингов. Менеджером Уодлоу был его отец, который сопровождал и поддерживал сына в туре
Роберт Уодлоу со стюардессой у самолета в Нью-Йорке, 1937 г.
Роберта приглашали в школы, театры и лекционные залы после его участия в представлениях цирка.
Во взрослом возрасте размер ноги Роберта достиг 49 см (американский размер 37 АА). Обувь ему шили на заказ, как и одежду. Материалов обычно затрачивалось в три раза больше нормы. На фото - снятие мерок для пошива пиджака.
Уодлоу умер от сепсиса из-за лопнувшей мозоли в 22 года. Гроб Уодлоу был 3,25 метров длиной
У него был очень спокойный характер, за что его называли Нежным Великаном.
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