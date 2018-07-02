Стало известно название четвертой части «Мстителей»

Съемки четвертой части "Мстителей" уже завершены, поклонники истории с нетерпением ждут выхода фильма на экраны и гадают над его точным названием. Однако представители студии Marvel не торопятся раскрывать полное название картины, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Свое нежелание поделиться с фанатами хотя бы долей информации о новом фильме директор Marvel Кевин Файги аргументировал тем, что в нем можно найти спойлеры к другим фильмам студии. Файги пообещал, что обнародует название "Мстителей 4" сразу после выхода тизера "Капитана Марвела".

Но, похоже, фанаты фильма уже узнали "имя" новой ленты. Накануне издание Comicbook обратило внимание на найденное в Сети портфолио оператора "Мстителей" Трента Опалока.

В числе прочих проектов, на которых ему довелось работать, в своем резюме Опалок указал уже "засветившиеся" в прокате "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности", а также продолжение саги о супергероях с заголовком "Мстители: Конец игры".Правда, позже подзаголовок у "Мстителей 4" пропал, видимо, Опалок поспешил его отредактировать.

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