Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс - ВИДЕО

Житель американского штата Арканзас разместил в Twitter короткий ролик со своей собакой, которая случайно воспроизвела проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Только мне кажется, или Райли звучит так, словно он поет Бритни Спирс?" - спросил у подписчиков мужчина. Оказалось, что он далеко не единственный, кто нашел сходство между подвыванием и песней известной поп-исполнительницы. В результате "творчество" Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов.

"Даже собаки знают, что Toxic - лучшая песня из когда-либо написанных", - предположил микроблогер с ником XYLØ. Некоторые отмечали, что Райли поет лучше, чем некоторые из представителей человечества.

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