В ближайшие годы ученые изобретут вакцину от прыщей

Акне - настоящая проблема не только для подростков, но и для многих взрослых людей. В настоящее время пациентам предлагают средства для топического применения, а также таблетки. Такие средства не всегда эффективны, а кроме того нередко вызывают нежелательные последствия.

Прыщи (акне) возникают из-за присутствия на коже пропионовокислых бактерий Propionibacterium acnes. Они вырабатывают токсин CAMP фактор, который вовлечен в процесс развития воспаления, что и приводит к появлению на коже прыщей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Чун-Минг Ханг (Chun-Ming Huang) и его коллеги провели серию экспериментов на мышах и культурах тканей человека, чтобы показать, что сконструированные в лаборатории антитела способны связываться с бактериальным токсином, предотвращая таким образом образование прыщей.

Теперь ученые надеются начать проведение клинических исследований: в том случае, если в их ходе эффективность вакцинации подтвердится, появление вакцины станет настоящим спасением для людей, который мучают прыщи. Исследователям, однако, нужно продемонстрировать не только эффективность, но и безопасность вакцины.

Новый препарат может помочь не только тем, кто страдает от акне, но и при других заболеваниях - сепсисе, синдроме токсического шока и разнообразных инфекциях.

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