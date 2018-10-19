Ужасающая история Бланш Монье

Монье - фамилия благородной, тихой семьи. Супруги вели простой образ жизни, жертвовали на благотворительность, были в хороших отношениях с городком Пуатье. Однако с этой семьей связана одна ужасающая история, о которой расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Исключительный случай Пуатье

1901 год, май. Департамент полиции получает анонимное письмо, которое гласило: "Месье генеральный прокурор, имею честь сообщить вам об исключительно серьезной ситуации. Я говорю о старой деве, которая заперта в доме мадам Монье. Женщина живет впроголодь и спит на гнилой подстилке в течение последних двадцати пяти лет". Получив такое письмо, в тот же день полиция отправилась в дом Монье. Они и представить не могли той жуткой обстановки в доме.

Темная тайна дома Монье

Полиция знала, что 25 лет назад в семье произошло горе - исчезла их красавица-дочь. При визите полиции мать Монье выглядела спокойной. Во время обыска в доме обнаружили потайную комнату с огромным амбарным замком, но и тогда мать держалась с достоинством.

Когда с комнаты сорвали замок и прошли внутрь, полицейские пришли в ужас: в темной комнате с наглухо прибитыми шторами, на продавленном ложе сидело существо, мало похожее на человека - скорее, это был обтянутый кожей скелет.

Пожизненный приговор

Женщина, худая и ослабленная, находилась среди гор мусора, сгнивших остатков еды и собственных экскрементов. Заключенная зажмурилась, когда полицейские сорвали шторы и комната наполнилась светом. Она была почти полностью раздета, волосы были сбиты в многолетние колтуны, ноги в побоях.

Это была когда-то красавица Бланш Монье, пропавшая без вести 25 лет назад. Теперь ей было 49 лет. При росте 165 см она весила около 26 килограмм. Она жила с крысами, с которыми делила остатки еды матери. Семья всё это время за стеной вела благопристойную жизнь.

Кто из семьи причастен?

Шарль-Эмиль - отец Бланш Монье, очень образованный человек со слабым, мягким характером. Был деканом филологического факультета в лицее Пуатье. У Бланш Монье был старший брат -Марсель, который всю жизнь страдал дурными наклонностями. Журналисты говорили, что он - маленький, тщедушный человек, тело которого теряется в слишком широкой одежде. Его голова с блестящей макушкой, борода с проседью, крючковатый нос, пенсне с линзами на переносице - придавали ему вид вороны, застигнутой врасплох.

Бланш появилась на свет, когда Монье был всего год. У них было счастливое детство, они вместе проводили время. Но у Бланш случались приступы: она начинала истерить и становиться очень нервной. С возрастом Бланш начала видеть призраков, могла хохотать без причины, начать раздеваться якобы по повелению.

Бланш влюбилась в адвоката, живущего по соседству, но мать девушки категорически запрещала общаться с ним. Слухи ходили разные, вплоть до беременности Бланш и уже мертворожденного или сразу убитого ребенка.

Полиция думала, что анонимную записку в полицию написал брат. Узнав о болезни матери, он мог испугаться такой ответственности за сумасшедшую сестру. По другим источникам, горничная могла проболтаться своему ухажеру. А тот решил, сохранив анонимность, дать показания. Как бы то ни было, виновным признали брата Марселя Монье, которого приговорили к 15 месяцам заключения. Но он подал на апелляцию, в которой писал, что из-за врожденного психического расстройства не мог давать себе отчет в том, что поступает неправильно. Суд его оправдал.

Процесс над Монье

Бланш осталась наедине со своим безумием. Когда Шарль-Эмиль скончался в 1882 году, он так и не смог заставить жену освободить дочь. Спустя 10 лет умер возлюбленный Бланш. Горничная единственная относилась к ней с теплотой, она служила и ухаживала, как могла - но тоже быстро умерла. 24 мая 1901 года Марсель Монье и его мать были арестованы. Смерть матери наступила быстро - она не продержалась и 15 суток, не дожив до процесса.

Соседи рассказали журналистам, как слышали со стороны дома Монье крики и слова "не заслуживаю", "милосердие", "умоляю". Один услышал фразу:"Что я сделала, что вы заперли меня здесь? Я же не заслуживаю такой страшной пытки! Бога нет. Если бы он был, живые существа не могли бы так страдать. Почему никто не придет мне на помощь?".

Несчастная женщина

До конца дней Бланш оставалась в психиатрической больнице - там ее остригли налысо, потому что колтуны уже невозможно было распутать. Врачи диагностировали крайнюю степень истощения. Рассудок Бланш не смогли восстановить, и она так и не поняла за 15 лет, что ее возлюбленный скончался.

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