Почему не получится вытащить лампочку изо рта
Печальные истории о застрявших во рту лампочках хотя бы раз в жизни слышал каждый, но некоторые решаются повторить эксперимент, чтобы самостоятельно убедиться в том, что лампочку действительно нельзя достать без помощи специалистов. Что же происходит на самом деле?
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, лампочку легко поместить в рот благодаря ее обтекаемой форме, а вот в противоположном направлении эта форма "не работает". А все потому, что первоначально лицевые мышцы находятся в расслабленном состоянии и легко растягиваются. Когда в рот попадает лампочка, он остается открытым, лицевые мышцы перенапрягаются, происходит спазм и они начинают сжиматься. Чем дольше во рту находится лампочка, тем сильнее спазм. Из-за этого вытащить лампочку самостоятельно не получается.
Для тех, кто все же хочет на собственном опыте убедиться в том, насколько прочно застревает лампочка, продаются специальные карамельные конфеты в форме лампочки, которые просто растают во рту и не причинят вреда.
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