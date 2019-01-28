Почему детей тянут за уши в день рождения

Этот обычай мы воспринимаем сейчас, скорее, как забаву, но изначально смысл дерганья за уши был весьма важен.

Вы удивитесь, но его история уходит корнями в область юриспруденции, а точнее, играл роль в купле-продаже недвижимого имущества. Поскольку в некоторые времена не было каких-то особенных документов, подтверждающих сделку, ее участникам приходилось идти на некоторые ухищрения, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Для того, чтобы продать землю, выбирали 12 свидетелей. Шестеро из них были взрослыми мужчинами, а шестеро - мальчиками, возраст которых был от 7 до 13 лет. В их обязанности входило вместе с продавцом и покупателем земельного участка трижды обойти объект купли-продажи по периметру и запомнить, что продавец при этом повторяет: "Я продал", а покупатель отвечает: "Я купил". Таким образом свидетели могли потом подтвердить, что сделка действительно состоялась.

Поскольку недвижимое имущество приобреталось, как правило, на долгий срок, и нужны были молодые мальчики, которые могли бы через годы также подтвердить правомерность купли-продажи объекта.

А чтобы дети не отвлекались и потом не забыли, что на их глазах совершались важные действия, их и дергали за уши. Справедливости ради надо уточнить, что и прутьями могли даже стегать, чтобы запомнили, кто, что и кому продал: все для того, чтобы, повзрослев, дети этого точно не забыли.

А затем дергать детей за уши в день рождения стали, чтобы они про праздник не забыли. В современности же изменили традицию: потягивание за уши теперь считается неким "символом" роста.