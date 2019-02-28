На канале YouTube опубликован ролик, главным героем которого стал мальчик по имени Матео, который потрясающе двигается под музыку из легендарного хита Майкла Джексона Thriller

Встав перед телевизором и включив всемирно известный музыкальный клип Майкла Джексона, малыш начинает повторять танцевальные движения короля поп-музыки. Это у него получается настолько задорно, ритмично и зажигательно, что нельзя не восхититься его талантом и пластичностью, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.

За кадром слышится женский голос. Возможно, это мама мальчика, которая подбадривает его, окликает по имени и весело смеется вместе с ребенком, пока тот, совершенно не стесняясь камеры, двигается под отличную музыку.

К слову, музыкальная композиция Майкла Джексона Thriller вошла в многочисленные сборники лучших песен короля поп-музыки и стала одним из популярнейших хитов 80-х годов прошлого столетия. Впрочем, и современное юное поколение, как это видно из ролика, по достоинству оценило творчество легендарного певца и с большим удовольствием продолжает слушать и танцевать под его песни.

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