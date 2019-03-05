Фонд имени шейха Зайеда, руководимый племянником главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Черхиговым, поддержал идею создания в республике женского такси, сообщается на странице организации в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины", - отметили в фонде.

На заседании фонда также был одобрен проект дошкольного образования по методике Марии Монтессори и автосервиса.

В январе сообщалось о деле жителя Чечни, убившего перевозившую его таксистску. Родственники обвиняемого провели обряд примирения с родственниками убитой, чтобы избежать кровной мести, и оказали им материальную помощь. У женщины осталось трое детей.