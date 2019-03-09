Имя генерал-майора советских спецслужб Олега Калугина, в свое время возглавлявшего советскую контрразведку, породило много мифов, домыслов и предположений. Одни считают его предателем, разоблачавшим агентуру СССР на Западе, другие, наоборот, уверены, что Калугин - жертва подставы.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

По карьерной лестнице

Родился Калугин в 1934 году в Ленинграде в ничем не примечательной семье офицера НКВД. Сын решил пойти по стопам отца. И с 1952 года он уже был в резерве КГБ. Правда, свое первое задание он получил лишь в 1960 году. Зато его командировали в Штаты.

В сердце "загнивающего Запада" подающий надежды сотрудник спецслужб работал под прикрытием в качестве корреспондента. В руководстве отмечали, что Калугин был коммуникабелен, умел находить общий язык с людьми. Видимо, эти качества помогли ему добиться серьезных успехов в вербовке новых агентов на территории США.

В 1973 году 39-летний Калугин был назначен руководителем Управления внешней контрразведки КГБ. Год спустя он становится генерал-майором. Как утверждал Калугин - самым молодым в советских спецслужбах.

Но стремительный взлет прервался в 1979 году. В Москве Калугина заподозрили в работе на иностранную разведку. Разбирательство продолжалось несколько месяцев, но последнее слово осталось за главой Комитета госбезопасности Юрием Андроповым, который поддержал своего самого молодого генерала.

Тем не менее на Запад Калугина больше не посылали, а отправили его возглавлять Ленинградское управление КГБ. Там он и служил до начала Перестройки, когда решил сменить китель чекиста на пиджак депутата Верховного Совета СССР.

Болтун - находка для врага

И тут, как говорится, Остапа понесло. Калугин направо и налево стал раздавать интервью, где раскрывал подробности и детали работы советских спецслужб, критикуя их. Столь чрезмерная словоохотливость была излишней даже для объявившего свободу слова главы СССР Михаила Горбачева, который лишил генерал-майора его звания. Прокуратура в свою очередь инициировала уголовное дело о разглашении гостайны. Преследование прекратилось лишь после прихода к власти Бориса Ельцина.

В 1990-е, уже после распада Союза, Калугин вел публицистическую деятельность, выступал с лекциями. В 1995 году американская коммуникационная компания "Интеркон" предложила ему работу в США. Калугин на контракт согласился. Но помимо этого продолжил заниматься прежним: рассказывать о советских спецслужбах, писать на данную тему книги, давать интервью.

Были и суды. По делу полковника вооруженных сил США Джорджа Троффимова Калугин дал показания о том, что тот несколько десятков лет работал на КГБ, снабжая Москву ценной информацией.

В России поступок генерал-майора восприняли крайне негативно. Владимир Путин назвал его предателем. Калугин был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. На помощь подоспели американцы, которые в 2003 году предоставили ему политическое убежище.

Кому надо, тот поймет

Бывший глава КГБ Владимир Семичастный заявлял, что напрямую Калугин никого не "сдавал", а делал это завуалированно, посредством намеков в своих книгах, в которых содержится информация, рассекречивающая сотрудничавших с советской разведкой иностранцев.

Взять хотя бы книгу "Первое главное управление. 32 года против Запада". В ней Калугин упоминал об одном завербованном солдате, который служил в Агентстве нацбезопасности США и сливал важные сведения Москве. Конкретное имя в книге не называлось, зато был указан его псевдоним - Ладья.

Стоит ли говорить, что после этого спецслужбы Соединенных Штатов легко вычислили этого человека - Стефана Липке. В ходе следствия американцы выяснили, что он передавал СССР копии секретных докладов АНБ для президента США.

Не виноватый он!

Есть и те, кто придерживается иной точки зрения. Полковник Первого главного управления Виктор Черкашин в интервью газете "Завтра" в 2015 году говорил о Калугине, как о "жертве подставы". В пользу такой версии говорит то, что в 1985 и 1982 годах наши спецслужбы запрашивали у американских агентов КГБ Роберта Ханссена и Олдрича Эймса данные о возможной двойной игре Калугина. Те ответили отрицательно.

Сведения о работе спецслужб СССР генерал-майору пришлось огласить из-за особенности американских законов, уверен Черкашин. По его словам, кандидат за предоставление гражданства США должен был раскрыть всю правду о своей работе.

И все же предатель?

Бывший контрразведчик Александр Соколов в своем труде "Анатомия предательства: "Суперкрот" ЦРУ в КГБ" отмечает, что за время руководства Калугиным контрразведкой не был рассекречен ни один американский агент, и это при том, что в западных странах то и дело случались провалы советской резидентуры.

Более того, указывает Соколов, после отстранения "генерала-правдоруба" вскрылась масштабная сеть иностранных агентов в СССР, в которую были вовлечены десятки резидентов Запада. Некоторые из них осуществляли свою деятельность уже несколько десятков лет.