Какого роста были богатыри
По росту русские богатыри отличались от обычных людей своего времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, богатырь Илья Муромец не только воевал, но и монашествовал. Мощи этого силача исследовали медицинские комиссии, в результате чего удалось установить его рост. Ростом богатырь Муромец был около 180 см. Для людей своего времени он выглядел так, как сейчас для нас выглядят знаменитые силачи. В те времена средний рост взрослых людей составлял 160 см.
Один из былинных богатырей - Добрыня Никитич. Он выступает миротворцем, выполняет сложные поручения князя Владимира. Колоритный персонаж, вдумчивый, спокойный и рассудительный. Исследователи считают, что прототипом этого силача был родной дядя князя Владимира. Похоронен он в Добрынином кургане, который был раскопан в прошлом веке. В кургане нашли доспехи Добрыни - шлем, кольчугу, пояс. Рост богатыря, измеренный по доспехам, составлял 172 см.
Самым нетипичным из русских богатырей можно назвать Алешу Поповича. Он мужественный и хвастливый, коварный и глубоко верующий человек. Образ Алеши Поповича показывает противоречивую и двойственную натуру. Есть мнение, что рост этого русского богатыря составлял 178 см. От невоенных людей того времени богатыри отличались не только ростом, но и развитой мускулатурой, большой силой. Анализ около 30000 рыцарских амуниций доказал, что рост взрослых мужчин, которые жили в XIII-XIX столетиях, составлял 170 см.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Чем опасен белый хлеб
6 самых затяжных войн в истории
Чем опасен белый хлеб
"WhatsApp" istifadəçilərinə mühüm xəbər
Şəkərli diabeti müalicə edən təbii üsul
Джастин Бибер стал причиной закрытия каньона в Исландии
Эвакуация в лондонском аэропорту - ОБНОВЛЕНО
Петицию об отмене Brexit подписали более 5 миллионов человек
Жертва пиара – Пашинян, наконец, занялся своим делом
Сергей Лазарев дал себе совет перед "Евровидением"
Лучший учитель в мире получит миллион долларов
Asqırmaq necə baş verir? - Maraqlı faktlar
-
24 Мар. 10:00 10 881
-
24 Мар. 09:30 10 198
-
24 Мар. 12:45 4 992
-
24 Мар. 11:12 3 137
-
24 Мар. 08:30 2 176