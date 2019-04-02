Около 20 лет назад юная Моника Беллуччи вернула итальянкам славу самых сексуальных женщин мира: со времен Софи Лорен, Джины Лоллобриджиды и Клаудии Кардинале только Орнелле Мути удалось заставить весь мир говорить о своей красоте, пишет Elle, передает Day.Az.

Женственная, чувственная, манкая, с полными губами, оливковой кожей, она всегда была женщиной из плоти, которая не стремилась быть ни иконой стиля, ни уходить в авангард, - в ее случае речь всегда шла о прямых цитатах мужских желаний. Ее красота была понятна на всех языках мира, и в случае с Моникой мир отказывался верить, что она стареет: до сих пор фото ее бывшего мужа Венсана Касселя с молодой пассией вызывают у большинства поклонников пары недоумение - как так, Беллуччи же богиня?

Богине сегодня 52, и она не ведет борьбу с возрастом никак. Она относится к красоте, успеху, деньгам и власти над мужчинами философски. Моника мудра, спокойна, довольно закрыта для СМИ, но при этом каждый журналист скажет вам, что если уж довелось с ней встретиться, то более теплого собеседника не найти. Ее можно часто увидеть с сигаретой или пиццей, но никогда - в растянутых трениках, поскольку она женщина до мозга костей.

В 90-е она была моделью, но для моделей тех лет, когда о бодипозитиве никто не помышлял, казалась "слишком в теле". А вот для кино ее формы были в самый раз: знойная итальянка, как ни странно, стала героиней мужских грез, снимаясь в европейском артхаусе, - коммерческое кино подтянулось позже. Невероятная история - у такой красавицы оказалась очень мощная фильмография: "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы, "Малена", обе "Матрицы", "Страсти Христовы" Мела Гибсона, "Братья Гримм", бондиана Сэма Мендеса, "По млечному пути" Эмира Кустурицы, "Необратимость". Кроме того, именно она была выбрана для роли египетской царицы в фильме "Астерикс и Обеликс - Миссия Клеопатра", который стал самым дорогостоящим европейским фильмом того времени. Особенно Беллуччи удавались роли проституток: режиссеры видели в ней такую женственность, которая требовала по сюжету катарсиса, а потому и ее Мария Магдалена, и Малена, и другие роли на эту тему были блестящими попытками показать истории поруганной красоты.

Несколько штрихов к портрету. Поскольку Беллуччи роскошная женщина, она становилась лицом самых премиальных брендов: Cartier, Dolce & Gabbana, Dior. В рекламе Dolce & Gabbana она снялась еще в далеком 1992 году с актрисой Изабеллой Росселлини и с тех пор дружит с итальянскими дизайнерами, которые точно уловили, кто она - их формации, чувственная, желанная, в кружевах и с красной помадой.

В этом обзоре - фото Моники Беллуччи в самом расцвете своей красоты, в начале 00-х.