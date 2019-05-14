На канале Каннареджо в Венеции состоялся бал-маскарад Dior. Мероприятие устроили в честь открытия выставки и юбилея фонда Venetian Heritage.

Среди звездных гостей вечеринки была 54-летняя Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Актриса позировала фотографу в платье с черной пышной юбкой и золотым корсетом с цветочным узором. Наряд дополняли черная накидка, бело-зеленые серьги, красный клатч и терракотовая помада, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Свой роскошный образ Беллуччи выбрала в соответствии с дресс-кодом. Тема костюмированного бала в этом году - творчество художника итальянского рококо Джованни Баттиста Тьеполо.

Артистка пришла вместе с новым бойфрендом - 36-летним художником и владельцем арт-галереи Николасом Лефевром.

Светское событие также посетили Карли Клосс, Тильда Суинтон, Сиенна Миллер, Дерек Бласберг, Даша Жукова, Полина Аскери и другие звезды.

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