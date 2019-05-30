Сыгравшая Жади в знаменитом бразильском сериале артистка запомнилась зрителям брюнеткой. Со временем Джованна Антонелли переходила на более светлые оттенки волос, а недавно перекрасилась в блондинку и сделала каре, передает Day.Az со ссылкой на Starhit.

17 лет назад Джованна Антонелли покорила публику, исполнив главную роль в культовой мыльной опере "Клон". По сюжету ее героиня Жади боролась за отношения с возлюбленным Лукасом, и прошла долгий путь к личному счастью. За 250 серий зрители успели не только привязаться к персонажу, но и назвать восточную девушку эталоном красоты. Длинные темные волосы, выразительные глаза, стройная фигура - такой запомнилась поклонникам актриса.

Спустя годы артисты сериала сильно изменились, и, хотя зрители утверждают, что Джованна по-прежнему осталась такой же молодой и яркой, как ее героиня, актриса больше не хочет походить на Жади. Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен. Так, модель покрасилась в платиновую блондинку и решилась на короткую стрижку.

В новом образе 43-летняя актриса снялась для журнала, представ перед поклонниками в стильной куртке с заклепками, а затем в белом полушубке. Некоторые кадры артистки оказались более откровенными: она надела для фотосета прозрачную кофточку и обтягивающие лосины. Пикантные снимки не удивили поклонников, ведь в прошлом году звезда позировала обнаженной.

Подписчики оказались в восторге от преображения кумира. Они отметили, что Джованна выглядит на 18, а современный образ только подчеркивает ее красоту. Поклонники предположили, что перемены в облике артистки связаны с ее работой - актриса давно интригует зрителей, говоря о новой роли в кино.

Впрочем, не все пользователи оценили образ Антонелли, подчеркнув, что бразильянкам в принципе не подходят светлые оттенки волос. Также комментаторы осудили актрису за яркий макияж. "Естественность была вашей визитной карточкой, такой была Жади", - сетовали подписчики.

К слову, звезда "Клона" продолжает играть в фильмах. Так, в прошлом году вышла картина с ее участием "Второе солнце", но подробности о новых проектах актриса пока не сообщает.

Сейчас Антонелли снимается для обложек журналов и часто становится гостьей ток-шоу. Артистка ведет здоровый образ жизни и следит за фигурой, поэтому надеется, что еще не скоро исчезнет с радаров и останется востребованной в мире кино и телевидения.