Портал Variety составил список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. В перечень вошли 13 телешоу, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинокритики отметили вышедший в январе мини-сериал "Жизнь матрешки" (Russian Doll) с Наташей Лионн в главной роли, основанную на реальных событиях драму "Когда они нас увидят" (When They See Us), анимационное шоу "Тука и Берти" (Tuca & Bertie) и драматическую комедию "Барри" (Barry).

Также в списке - шоу о хореографе Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон"Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon), драма "Городские истории" (Tales of the City), комедия "Другие двое" (The Other Two) и второй сезон сериала "Дрянь" (Fleabag). Помимо этого, в перечне указаны молодежная комедия PEN15, скетч-шоу "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном" (I Think You Should Leave with Tim Robinson), хоррор-драма "Притворство" (The Act), комедия об американце египетского происхождения "Рами" (Ramy), а также мини-сериалы "Особенный" (Special) и "Семейный брак" (State of the Union).

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