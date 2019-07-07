Режиссер Сильвестр Сталлоне в инстаграме заявил о начале работы над четвертой частью "Неудержимых", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он приступил к работе над "новым приключением".

Он также добавил, что задумался о съемках четвертой части благодаря фейерверкам на День Независимости.

Ранее сообщалось, что Сталлоне рассказал о сложностях с фильмом о Рэмбо.

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