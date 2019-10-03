В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall, состоялся грандиозный показ ожидаемого фильма "Джокер". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.

Более двух месяцев команда CinemaPlus работала над шоу-программой к предпремьерному показу фильма "Джокер". Результат себя оправдал - гостей мероприятия порадовали яркие развлечения, среди которых спиннер 360 (прим. - видеоспиннер, позволяющий делать селфи с охватом камеры на 360 градусов), селфи-зеркало, броские декорации, связанные с тематикой фильма, вкусная еда, напитки и зажигательная музыка. Когда же гости расслабились и окунулись в дружескую атмосферу мероприятия, неожиданно нагрянули четыре неизвестных гостя - четыре образа Джокера. Они "захватили" гостей в плен и стали частью яркого вечера.

Отметим, что режиссер и сценарист фильма "Джокер" - Тодд Филлипс. В главных ролях - Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие.

"Джокер" - это актёрское кино, в котором всё внимание на себя перетягивает Хоакин Феникс. Актёр проделал колоссальную работу для подготовки к роли: помимо впечатляющей физической трансформации (прим. - он сильно похудел для роли), Феникс также научился имитировать три вида психопатичного смеха.

Фильм "Джокер" - это история становления одного из самых известных и харизматичных злодеев в истории комиксов - Джокера. Сюжет переносит зрителя в 1980-е годы. Артур Флек живёт в Готэме и работает клоуном. Но однажды все его надежды рушатся, и он начинает искать утешения в совершенно других вещах, попутно разрушая себя изнутри.

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