Самые ожидаемые фильмы 2020 года
Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года на основе опроса зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, со ссылкой на Collider.
В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли.
Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан". У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры - женщины.
Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" от студии Pixar и "Форсаж 9".
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