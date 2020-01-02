Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года на основе опроса зрителей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, со ссылкой на Collider.

В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли.

Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан". У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры - женщины.

Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" от студии Pixar и "Форсаж 9".