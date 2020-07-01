Интересные факты о Плутоне

Плутон вращается, практически лежа на боку, солнце там встает на западе и заходит на востоке, а орбита ледяной планеты вытянута так сильно, что ее то уносит в глубины космоса (в 50 раз дальше Земли), то притягивает ближе Урана, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Открытие сделал юный астроном Клайд Томбо, которому едва исполнилось 24 года. Однако существование таинственной Планеты Х предсказал еще в 1906 году американский дипломат, востоковед и математик Персиваль Лоуэлл.

До самого открытия Лоуэлл не дожил, однако название карликовой планеты не случайно начинается с его инициалов - хоть и придумала его школьница из Оксфорда.

Вот самые интересные и малоизвестные факты о Плутоне - к юбилею открытия.

Ледяное сердце

Плутон, официально лишенный статуса планеты в 2006 году, никак не назовешь крупным небесным телом. Диаметром он в полтора раза меньше Луны, легче в 5,5 раз, а вся поверхность карликовой планеты чуть больше площади России.

Гравитация там настолько слабая, что баскетбольное кольцо пришлось бы вешать на высоте около 45 метров - и до него все равно можно было бы допрыгнуть.

Пытаться увидеть его с Земли невооруженным глазом - все равно что пытаться разглядеть грецкий орех с расстояния в 50 км.

При этом воды на Плутоне в три с лишним раза больше, чем во всех земных океанах. Огромный ледник, покрывающий чуть ли не четверть поверхности планеты, по форме очень напоминает сердце.

Лучше всего его видно на фотографии, сделанной в 2015 году автоматической станцией НАСА "Новые горизонты", - единственным космическим аппаратом, когда-либо приближавшимся к Плутону.

Он был запущен в 2006 году и добирался до ледяной планеты целых девять лет, преодолев 3 млрд км. За это время у Плутона было открыто еще целых два спутника (в дополнение к трем уже известным), что чуть не поставило миссию под угрозу.

На борту станции находилась урна с частью праха Клайда Томбо.

На картинке ниже можно увидеть, как менялся наш взгляд на Плутон за последние 90 лет, по мере того как появлялись все более четкие и подробные его фотографии.

Название планеты придумала 11-летняя Венеция Берни из Оксфорда. Она предложила назвать ее в честь древнеримского бога Плутона, владыки подземного мира, за удаленное расположение и почти полную темноту.

Дедушка Венеции написал письмо в обсерваторию - как и тысячи других людей со всего мира, предлагавшие дать планете имена Зевса, Атланта, Персефоны, Прометея и т.д. Астрономам понравилась не только аналогия оксфордской школьницы, но и то, что первые буквы названия совпали с инициалами Персиваля Лоуэлла.

В награду девочка получила 5 фунтов - по нынешнему курсу это почти 300 долларов.

Космический аутсайдер

Большинство планет нашей Солнечной системы вращаются по почти идеально круглой орбите (хоть звезда и не всегда в центре этого круга), и в одной и той же плоскости.

Только не Плутон. Орбита ледяного карлика вытянута так, что иногда он улетает от Солнца на 7,3 млрд км, а иногда приближается на 4,4 - и оказывается ближе Нептуна. Последний раз такое происходило относительно недавно: с 1979 по 1999 год Плутон был восьмой - тогда еще полноценной - планетой Солнечной системы, а Нептун - девятой.

Потом они вновь поменялись местами, и в следующий раз Плутон окажется ближе к Солнцу только 5 апреля 2231 года.

Казалось бы, рано или поздно планеты должны столкнуться друг с другом. Однако, в отличие от большинства остальных планет Солнечной системы, Плутон не только "лежит на боку" (его ось вращения наклонена на 120 градусов), но еще и вращается в другой плоскости, так что с орбитой Урана его траектория вообще не пересекается.

Благодаря столь необычной вытянутой орбите иногда на Плутоне появляется атмосфера. Когда он приближается к Солнцу, там понемногу начинает таять лед. У поверхности планеты выделяется азот, который постепенно утекает в открытый космос из-за слабой гравитации, а в небе формируются метановые облака, которые распадаются под действием солнечных лучей и выпадают обратно в виде темно-красного снега.

В честь планеты назван не только химический элемент Плутоний, но и знаменитый диснеевский герой пес Плуто. Этот персонаж был придуман в 1930 году, вскоре после астрономического открытия, и мультипликаторы решили дать ему "модное" имя, которое мелькало во всех газетах, решив, что это может повысить кассовые сборы.