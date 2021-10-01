Собака с невероятно длинными ушами попала в Книгу рекордов Гиннесса

Собака из США с невероятно длинными ушами попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает "Ридус", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Животное по кличке Лу относится к породе черно-подпалый кунхаунд, которые всегда славятся выдающимися ушами. Но у этой собаки они достигают в длину почти 34 сантиметра.

"Лу - черно-подпалый кунхаунд, а у всех этих собак должны быть длинные красивые уши. Во время охоты их уши волочатся по земле, позволяя им сохранять запахи, чтобы следовать за добычей", - рассказала ее хозяйка Пейдж Олсен.

Девушка покорена Лу с первого взгляда. Она в шутку называет ее уши "экстравагантно длинными". По словам Пейдж, в особом уходе ее любимица не нуждается, однако зимой она надевает собаке на голову повязку, чтобы уши не волочились по снегу. Девушка также рассказала, что у Лу есть поклонники повсюду, куда бы она ни пошла.