Самый большой карьер в мире

Карьеры - это не просто гигантские ямы, это искусственно созданные объекты, играющие большую роль в промышленности многих стран. А самые крупные карьеры в мире - это воистину невероятные сооружения. Дело в том, что большинство твёрдых полезных ископаемых добывается открытым способом и постепенно раскопки превращаются в гигантские ямы - карьеры, где добыча и вывоз грунта производится определённым способом. Из-за того, что карьер приходится постоянно углублять, дороги для самосвалов, вывозящих породу, сооружают в виде спирали по склонам карьера. В результате, если смотреть на карьер сверху, то кажется, что смотришь на некий лабиринт, передает Day.Az со ссылкой на Техно.

Бингем-Каньон, карьер, что находится в США, в штате Юта, к югу от Большого Соленого озера, несомненно относится к самым большим карьерам мира. А если говорить только о глубине - то этот карьер - самый глубокий в мире. 1200 метров - Это впечатляющая характеристика.

Бингем-Каньон - название не только карьера, но и всего горнопромышленного комплекса. Площадь самого карьера составляет 8 квадратных километров, а ширина - примерно 4 километра. Он огромный, а его масштабы поражают воображение.

На этом руднике было добыто больше меди, чем на любом другом руднике в истории - более 19 миллионов тонн. На пике производства это составляет 25% от общего объема производства меди в США. Для создания карьера потребовалось более 100 лет добычи и удаления 5,6 млрд тонн вскрышных пород и руды

Шахта Кеннекотта- крупнейшая искусственно созданная выработка в мире, которую можно увидеть невооруженным глазом с орбитального космического корабля.

Сегодня то, что было горой 108 лет назад, представляет собой яму глубиной более 200 этажей в висоту. Если вы протянете все дороги в карьере получится около 800 км проезжей части. На шахте работает около 2000 рабочих, ежедневно из рудника вывозится 450 000 коротких тонн материала. Электрические экскаваторы могут перевозить до 43 метра кубических тонн руды одним ковшом. Руда загружается в парк из 64 больших самосвалов, каждый из которых перевозит 255 коротких тонн руды за раз; сами грузовики стоят около 3 миллионов долларов каждый. Существует серия конвейеров протяженностью 8 км, по которым руда доставляется на обогатительную фабрику Коппертона и флотационную фабрику. Самый длинный конвейер имеет длину 5 км.

В начале 1980-х годов рудник был на грани выживания, преодолевая перемены времени и накапливая огромные ежегодные операционные убытки. Шахта достигла дна в 1985 году. Подразделение, управляющее шахтой Бингем-Каньон, уволило 4400 рабочих и приостановило производство.

Но, после программы модернизации стоимостью 2 миллиарда долларов (самой обширной в истории горнодобывающей промышленности), Бингем-Каньон снова начал добычу - на этот раз как производитель меди с самыми низкими затратами в Северной Америке и как образец операционной эффективности и соблюдения экологических норм.

По состоянию на декабрь 2019 года на руднике было 612 млн тонн меди, 612 млн тонн золота, 612 млн тонн серебра, 612 млн тонн молибдена в категории доказанных и вероятных запасов

В отличие от большинства шахтерских городков, основанных во время великой золотой лихорадки, рудник Кеннекотт остается открытым и по-прежнему работает 365 дней в году, семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Работа на открытых месторождениях опасна. Так, в апреле 2013 года здесь произошел гигантский оползень: обрушилось 70 миллионов кубометров камней. Работу приостановили на несколько месяцев, были разрушены все постройки и техника. Но по официальным данным, жертв не было. В Бингем-Каньоне существует сложная программа мониторинга склонов, поэтому авария была ожидаема, и все ключевые активы были выведены из-под опасности. Поверхность основного блока остается примерно горизонтальной. В задней части меньший блок начинает выходить из строя немного позже, чем основной блок. Этот срез быстро фрагментируется, так как теряет поддержку основного блока. После этого весь оползень медленно фрагментируется и, в конце концов, покрывается пылью. По шраму оползня развиваются небольшие вторичные провалы.

Это один из самых впечатляющих провалов, снятых на видео на сегодняшний день. То, что команда дронов была на месте, говорит о том, что мина правильно предсказала не только место оползня, но и его время. В результате получился отличный кейс.

По своей природе даже небольшие шахты нарушают природную среду. Операции размером с Бингем-Каньон навсегда меняют его. Здесь изменения окружающей среды очевидны не только в огромном карьере, но и в зоне содержания хвостохранилища площадью 16 квадратных километров.