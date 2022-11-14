Названы самые полезные супы

Суп, приготовленный на нежирном бульоне домашнего мяса, будет наиболее полезным блюдом. Об этом "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, если мясо птицы, рыбы, кролика или телятины было приобретено в магазине, следует варить суп на двух бульонах.

"Первый бульон сливаем и варим уже на втором", - объяснила Соломатина.

Как добавила диетолог, некоторые супы-пюре являются очень полезными для организма, так же, как и блюда, приготовленные на нежирном бульоне. Кроме того, холодные вегетарианские супы, например, гаспачо или окрошка могут положительно отразиться на здоровье. Однако такие блюда не всегда нравятся людям из-за их вкусовых предпочтений.

Как предупредила диетолог, желудок не всегда готов к супам на завтрак, поэтому наваристые блюда следует исключить из утреннего приема пищи.

"Если используется легкий мясной бульон, можно есть утром и вечером вместо ужина, ничего страшного в этом нет. Если суп вегетарианский, вроде рагу, но с водой, его можно есть в любое время", - заключила Соломатина.