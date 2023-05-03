Ученые показали, как Земля может выглядеть для инопланетян

Ученые выяснили, как для гипотетических инопланетян может выглядеть радиошум, генерируемый миллиардами мобильных телефонов.

Об этом сообщает Институт SETI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во второй половине XX века среди ряда астрономов и активистов была популярна идея поиска внеземной разумной жизни с помощью радиотелескопов. Они исходили из того, что человеческая цивилизация активно использует радиосвязь, исходя из чего можно предположить, что другая цивилизация с аналогичным или более высоким уровнем развития также ее использует. В свою очередь, гипотетически работу земного радиопередатчика можно "услышать" даже со звезд в десятках и сотнях световых лет.

Радиофизик Рамиро Саиде и его коллеги смоделировали, как "утечка" сигнала с вышек сотовой связи должна будет восприниматься с близлежащих звезд, включая звезду Барнарда, находящуюся в шести световых годах от Земли. Модель учитывает общую энергию сигнала в разное время суток, которая меняется по мере того, как сотовые вышки заходят за горизонт и поднимаются из-за него. Расчет показал, что если гипотетическая инопланетная цивилизация находится на уровне развития земной или чуть выше, выделить этот сигнал ей будет непросто.

В то же время, это должно быть принципиально возможным. "Я слышал, как многие коллеги предполагают, что в последние годы Земля становится все более бесшумной в радиодиапазоне - утверждение, которое я всегда оспаривал. Хотя это правда, что сегодня у нас меньше мощных теле- и радиопередатчиков, системы мобильной связи по всему миру становятся все более распространенными. В то время как каждая система по отдельности представляет собой относительно маломощный радиоисточник, в сумме энергия их сигналов велика", - заявил Майк Гарретт, один из авторов работы.

В дальнейшем авторы планируют смоделировать "подслушивание" инопланетянами сигналов радаров, Wi-Fi, мобильных телефонов и спутников.