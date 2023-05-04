Астрономы пронаблюдали поглощение экзопланеты «распухшей» звездой

Астрономы пронаблюдали, как увеличившаяся в размерах солнцеподобная звезда поглотила планету. Об этом сообщает астрономическая ассоциация AURA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно современным научным данным, Солнце и подобные ему звезды на поздних стадиях эволюции превращаются в красных гигантов. Диаметр таких звезд многократно возрастает, вплоть до того, что ближайшие планеты оказываются внутри звезды.

Райан Лау и его коллеги получили подтверждения такого поведения звезд во время наблюдений с помощью телескопа "Джемини юг". Отличить вспышку планетарного поглощения от других повышений яркости, вроде солнечных вспышек и выбросов корональной массы, сложно. Для этого телескоп должен обладать высоким разрешением и иметь возможность следить за временными параметрами вспышки.

Вспышка поглощения длилась примерно 100 дней, и характеристики ее кривой блеска, а также параметры выброшенного материала позволили астрономам определить массу звезды и планеты. Выброшенный материал состоял из примерно 33 земных масс водорода и 0,33 земной массы пыли.

Исходя из этого астрономы вычислили, что масса родительской звезды составляет примерно 0,8-1,5 массы Солнца, а поглощенная планета достигает 1-10 масс Юпитера.

По расчетам ученых, аналогичная судьба ждет Землю и Солнечную систему примерно через 5 млрд лет.