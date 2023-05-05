Астрономы получили ценные снимки останков первой задокументированной сверхновой

Изображение разорванной оболочки первой зарегистрированной сверхновой было получено камерой DECam, изготовленной Министерством энергетики США. Камера установлена на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланко Национального научного фонда США в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили в рамках программы NOIRLab NSF, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Кольцо обломков RCW 86 - это все, что осталось от звезды, которая взорвалась более 1800 лет назад. Она была зарегистрирована китайскими астрономами в 185 году.

Изображение DECam подтверждает, что RCW 86 является результатом взрыва этой исторической сверхновой, SN 185 (сверхновая, 185 год). Ранее астрономы полагали, что такой сверхновой потребуется около 10 000 лет, чтобы сформировать структуру, наблюдаемую сегодня.

Изображение RCW 86 помогает пролить свет на то, как эволюционировали остатки сверхновой за последние 1800 лет. Широкоугольное зрение DECam позволило астрономам создать этот редкий снимок всего остатка сверхновой.

По оценкам, возраст RCW 86 составляет около 2000 лет. Рентгеновские данные выявили большое количество железа в этой области, что является верным признаком взрыва в двойной звездной системе, когда плотный белый карлик выкачивает материал из своей звезды-компаньона до точки детонации.