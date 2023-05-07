Антропологи изучили ДНК древней женщины из кулона

Антропологи из Института Макса Планка исследовали ДНК, выделенной из украшения женщины, жившей в Сибири около 20 тысяч лет назад. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Nature.

На территории современной России в Денисовой пещере (Алтайский край) в древности проживал особый вид Homo sapiens. Этот вид получил название денисовцев. В 2019 году в пещере, где находили их останки, обнаружили украшение - подвеску из зуба оленя. Ученые предположили, что на нем можно найти ДНК человека, который носил зуб.

Авторам нового исследования удалось извлечь ДНК, которая накопилась на кулоне. При этом они не повредили само украшение.

"Промывая артефакты при температуре до 90°C, мы можем извлекать ДНК из промывных вод, сохраняя при этом артефакты неповрежденными. Количество человеческой ДНК, которое мы извлекли из кулона, было экстраординарным - почти как если бы мы взяли образец человеческого зуба", - объяснили ученые.

Количество Х-хромосом в ДНК предполагает, что владельцем кулона была женщина. Ученые предполагают, что она происходила из одной из популяций северных евразийцев и жила 17-24 тысяч лет назад. Из современных людей на ДНК женщины больше всего похож генетический материал коренных американцев.