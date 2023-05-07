С чем связаны резкие перепады температуры в Арктике?

Резкие перепады температуры в Арктике могут происходить из-за изменения параметров земной атмосферы в течение более чем двух недель. Такой вывод сделали физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, речь идет о таких параметрах, как давление, плотность, температура и скорость ветра. Колебания таких параметров, охватывающие всю толщу атмосферы, называются планетарными волнами. Они могут длиться до 30 дней. Их влияние вызывает возмущение в стратосфере, что ведет к экстремальным потеплениям и похолоданиям в Арктике и умеренных широтах.

Ученые исследовали влияние на атмосферу планетарных волн с периодами от 3 до 16 суток. Они использовали методы математического моделирования, работы проводились в Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ.

Отдельно физики изучили влияние планетарной волны с периодом в 16 суток - она регулярно наблюдается в атмосфере и особенно усиливалась в северном полушарии зимой. Такие волны исследовали по данным со спутников и радаров, но никто не оценивал их вклад в изменение климата.