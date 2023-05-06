Студент съел произведение искусства

- и вот что из этого вышло

В сеульском музее южнокорейский студент съел банан, который был частью художественной инсталляции итальянца Маурицио Каттелана. Юноша решил, что его поступок тоже можно приравнять к современному искусству, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.

Инцидент произошел в музее "Лиум". Будущий художник Но Хен Су оторвал от стены приклеенный скотчем банан и съел его. Затем оставшуюся кожуру прикрепил на место. Он объяснил, что сделал это, потому что был очень голоден.

Представители музея не стали требовать с него возмещения ущерба. Банан заменялся каждые три дня и не нес непосредственную ценность. Вскоре после съедения на стене уже был размещен новый банан. Сам автор инсталляции, узнав о происшествии, сказал: "Нет проблем".

Но Хен Су позже признался, что повреждение искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства. "Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?" - приводит его вопрос BBC. Об этом сообщает "Рамблер".