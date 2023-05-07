В Ленинградской области обнаружили захоронение узников бывшего концлагеря

Захоронение узников концлагеря "Дулаг-140", произведенное в годы Великой Отечественной войны, обнаружили под деревней Выра в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом ссобщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При прокладке трубопровода были обнаружены костные останки, так как рядом с проводившимися работами находился концлагерь под названием "Дулаг-140". Здесь были обнаружены уже несколько захоронений времен Великой Отечественной войны", - рассказал он.

По словам Клементьева, поисковики работают на площадках, которые были открыты при прокладке трубопровода, на сегодняшний день обнаружены останки 12 человек. После 16 мая специалисты начнут работать тяжелой техникой, тогда можно будет сказать о масштабах захоронения. По факту нахождения останков 12 человек следственные органы СК по Ленобласти проводят доследственную проверку, назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причин их смерти.

Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев, на краю деревни Выра находился с 1941 по 1943 год пересыльный лагерь, куда фашисты сгоняли мужское гражданское население Ленинградской области. Там же находились военнопленные, которых отправляли на тяжелые работы. "Лагерь в Выре находился на краю деревни, этот лагерь был огорожен двумя рядами колючей проволоки. Это был прямоугольник, на четырех углах были поставлены деревянные вышки метра три высотой, на вышках установили пулеметы, у входа стояла деревянная будка, у которой стоял часовой. В лагере было свыше 7 тыс. человек. В лагере было всего одно здание длиной 50 м, где раньше находился хлев для скота, то есть это место, естественно, было не предусмотрено для размещения людей. Свидетель говорит, что у входа в лагерь находились два позорных столба, к ним привязывали всех провинившихся на два-три часа", - привел эксперт данные из архивных документов.