Стало известно, какой мост изобразил Леонардо да Винчи на «Мона Лизе»
Историк Сильвано Винчети уверен, что итальянский художник Леонардо да Винчи нарисовал Мона Лизу на фоне моста Ромито ди Латерина. Он находится в городе Ареццо и проходит через реку Арно в Тоскане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Винчети изучил исторические документы, снимки с беспилотника и сравнил полотно с фотографиями местности. После этого историк заявил, что да Винчи за левым плечом Джоконды изобразил именно древний этрусско-римский мост Ромито ди Латерина, а не мосты Бурьяно или Боббио, которые предполагались учеными ранее.
По словам Винчети, у изображенного на "Мона Лизе" моста четыре арки, как и у Ромито ди Латерина. Мосты Бурьяно или Боббио имеют по шесть и более арок. Сейчас у моста с картины да Винчи сохранилась только одна арка.
Согласно архивным документам семьи Медичи, Ромито ди Латерина был оживленным и действующим мостом в промежутке с 1501 и 1503 год. В это время да Винчи находился сначала в районе Валь-д'Арно на службе у Чезаре Борджиа, а потом - у флорентийского политика Пьеро Содерини. И этот мост позволил сократить путь художника между городами Ареццо, Флоренцией и Фьезоле на несколько часов.
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