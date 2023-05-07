Учёные обнаружили самую мощную в истории вспышку на звезде

Солнцу характерны вспышки и выбросы коронарной массы. Звезды, которые находятся далеко от нас, в этом плане не отличаются. Недавно учёные смогли увидеть самую мощную вспышку в истории наблюдений.

Что известно

Увидеть мощнейшую вспышку удалось исследователям Киотского университета в Японии. Одна из звёзд двойной системы V1355 Orionis, расположенной в 400 световых лет от нашей планеты, выбросила вещество, скорость которого составила почти 1000 км/с. Вспышка была на порядок сильнее самых мощных подобных явлений на Солнце, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Для наблюдений использовалась космическая обсерватория Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Она предназначена для поиска экзопланет. Также учёным помог телескоп Seimei Telescope размером почти 4 метра.

Астрономы не совсем понимают природу вспышек, поэтому подобные наблюдения являются очень полезными, особенно когда речь идёт об аномалиях. Они позволяют точнее прогнозировать вспышки на Солнце.