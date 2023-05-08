Обнаружены потенциальные источники воды в Солнечной Системе

Исследование показало, что на четырех спутниках Урана может быть вода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Astronews, повторный анализ данных с космического аппарата NASA "Вояджер" привел ученых NASA к выводу, что четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между их ядрами и ледяной корой. В исследовании подробно описана эволюция внутреннего состава и структуры всех пяти больших лун: Ариэля, Умбриэля, Титании, Оберона и Миранды. Ученые предполагают, что на четырех лунах находятся океаны глубиной в десятки километров.



Новая работа была опубликована в журнале Geophysical Research: Planets.



В исследовании были пересмотрены результаты полетов "Вояджера-2" к Урану в 1980-х годах и результаты наземных наблюдений. Авторы построили компьютерные модели, основанные на дополнительных результатах исследований Galileo, Cassini, Dawn и New Horizons, включая информацию о химии и геологии спутника Сатурна Энцелада, Плутона и его спутника Харона и Цереры - всех ледяных тел примерно такого же размера, как спутники Урана.



Исследователи использовали это моделирование, чтобы оценить, насколько пористы поверхности спутников Урана, и обнаружили, что они, вероятно, достаточно изолированы, чтобы сохранять внутреннее тепло, необходимое для океана. Кроме того, ученые обнаружили то, что может быть потенциальным источником тепла в скалистых мантиях лун.



Исследуя состав океанов, ученые могут узнать о материалах, которые также могут быть обнаружены на ледяных поверхностях лун.Телескопы свидетельствуют о том, что по крайней мере на одной из лун, Ариэль, есть вещество, которое вытекло на поверхность, возможно, из ледяных вулканов, относительно недавно.



На Миранде, самой внутренней и пятой по величине луне, также имеются особенности поверхности, которые, по-видимому, недавнего происхождения, что позволяет предположить, что в какой-то момент на ней могло сохраняться достаточно тепла, чтобы поддерживать океан. Недавнее тепловое моделирование показало, что в Миранде вряд ли долго находилась вода: она слишком быстро теряет тепло и, вероятно, сейчас замерзла.



Но внутреннее тепло было бы не единственным фактором, способствующим образованию подповерхностного океана на Луне. Ключевой вывод исследования предполагает, что хлориды, а также аммиак, вероятно, в изобилии содержатся в океанах крупнейших спутников ледяного гиганта. Давно известно, что аммиак действует как антифриз. Кроме того, моделирование предполагает, что соли, присутствующие в воде, могли бы быть еще одним источником, поддерживающим внутренние океаны. Изучение того, что находится под этими лунами и на их поверхностях, поможет ученым и инженерам выбрать лучшие научные приборы для их исследования.