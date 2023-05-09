Сиднейского ювелира обвинили в организации ограбления своего магазина

Австралийская полиция утверждает, что 65-летний ювелир Мишель Элиас Германи спланировал вооруженное ограбление своего магазина с целью обмана страховой компании на сумму более $2,8 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

Мишель Элиас Германи, владелец ювелирного бренда Germani Jewellery, заявил полицейским, что ему и одному из сотрудников угрожали двое мужчин, выдававших себя за покупателей в его магазине в сиднейском ТЦ Queen Victoria Building в январе. По данным полиции, один из мужчин угрожал сотруднику ножом, а другой требовал доступа к сейфу. Грабители связали руки и ноги Германи и его сотруднику кабельной стяжкой, а затем скрылись из магазина с дорогой партией ювелирных изделий.

В апреле полиция арестовала двух человек, 37-летнюю Шанель Тофаеоно и 57-летнего Мунира Хелу. Но во вторник, 9 мая, полицейские заявили, что в предполагаемом ограблении "что-то не так". Днем ранее был арестован Джермани. Полиция заявила, что ограбление было инициировано им.

Германи предстал перед местным судом, где представители правоохранительных органов заявили, что он участвовал в "планировании и координации ограбления и пытался обмануть страховую компанию". А сотрудница, пострадавшая в результате нападения, была "травмирована" и не знала о предполагаемой тщательно продуманной афере.

Германи были предъявлены обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах и лишении человека свободы, попытке нечестного получения финансовой выгоды путем обмана, публикации ложных или вводящих в заблуждение материалов с целью получения денег, а также в участии в преступной группе и содействии преступной деятельности.

Согласно информации на сайте Germani Jewellery, Германи создавал изделия для принцессы Дианы, Элизабет Тейлор и королевской семьи Саудовской Аравии.