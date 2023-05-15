В Британии предупредили о риске гибели человечества

Появление искусственного интеллекта, который может решать любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству катастрофой. Об этом в беседе с The Sunday Times заявил британский ученый Стюарт Рассел, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он обратил внимание на то, что бесконтрольные разработки привели к тому прогрессу, которого исследователи и не ожидали. При этом человечество допустило ошибку уже в самом начале, не решив, для чего требуется этот интеллект. Рассел счел вероятным то, что сверхразумные машины в будущем могут оказать сопротивление попыткам ими управлять. Если контролировать ИИ не получается, разработки в этой области надо остановить, считает ученый.

"Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании", - предупредил он.

Рассел полагает, что в течение десяти лет появится универсальный искусственный интеллект, который сможет решить любую подвластную человеку задачу. В решении проблем, к примеру, связанных с климатом, программы могут решить, что лучшим выходом будет избавление планеты от людей.