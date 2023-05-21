Летящий к Юпитеру аппарат JUICE смог раскрыть радар для поиска океана

Команда исследовательского зонда JUICE, направляющегося в систему Юпитера, смогла развернуть антенну радара RIME на нем. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Первоначально антенна должна была быть развернута 13 апреля, но даже к концу того месяца она раскрылась лишь на треть. Ее сложили в ходе подготовки к запуску, поскольку 16-метровый прибор не поместился бы под обтекатель, развертыванию же, по мнению специалистов, мешал не убравшийся штифт. Долгое время инженеры пытались встряхивать зонд включениями двигателя и прогревать кронштейн, на котором закреплена антенна, ориентируя его к Солнцу. Это не приводило к успеху до тех пор, пока 12 мая не был активирован "не-пиротехнический привод", расположенный в заклинившем кронштейне. Произведенный удар, видимо, сдвинул штифт, и позволил антенне развернуться. О других проблемах с аппаратом агентство не сообщало.

Аппарат JUICE ("Исследователь ледяных лун Юпитера") был запущен 14 апреля 2023 года и должен достигнуть системы Юпитера к 2031 году, совершив ряд гравитационных маневров. Он оборудован камерами и спектрографами для проведения химического анализа материи Юпитера и лун, но важнейшим прибором считается радар RIME, который должен будет заглянуть под лед Европы, Каллисто и Ганимеда на многие километры и исследовать находящиеся внутри океаны (и убедиться, есть ли они).