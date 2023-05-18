Британка осуществила мечту в 99 лет, выступив в цирке

Жительница британской деревни Шарнфорд, графство Лестершир, в возрасте 99 лет осуществила мечту и приняла участие в цирковом шоу с метанием ножей в качестве ассистентки, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

99-летняя Анни Дуплок вышла на сцену, опираясь на ходунки, и встала перед доской, куда профессиональный метатель ножей бросал клинки. Пожилая британка уговорила дочь попросить ее бывшего начальника, основателя цирка Zippo Мартина Бертона, позволить ей участвовать в этом номере.

Когда-то пенсионерка уже работала в цирке.

"Анни работала у меня 30 лет назад, размещала плакаты. Тогда ей было 70 лет, а в этом августе ей исполнится сто лет", - рассказал Бертон.

По его словам, женщина посмотрела шоу накануне и стала просить в честь юбилея позволить ей принять участие в этом зрелище.

"Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу!" - заявила британка после выступления.