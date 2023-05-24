Великобритания отказала этой африканской стране

В Букингемском дворце отказываются вернуть в Эфиопию останки представителя эфиопской монархии, вывезенного из страны в XIX веке и похороненного в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о принце Алемайеху, который считался прямым потомком библейского царя Соломона: в детстве он был вывезен из Эфиопии в Англию после того, как британские солдаты захватили резиденцию его отца, провел несчастливое детство на чужбине, умер в 18 лет и по просьбе королевы Виктории был похоронен в часовне Святого Георгия.

Букингемский дворец заявил корпорации "Би-би-си", что перенос останков повредит другим захоронениям в катакомбах часовни Святого Георгия.

"Очень маловероятно, что останки удастся эксгумировать, не потревожив места упокоения многих других, находящихся по соседству", - заявил представитель королевского двора Великобритании.

Он добавил, что в часовне Святого Георгия внимательно относятся к сохранению памяти о принце Алемайеху, однако они несут "ответственность за сохранениt достоинства усопших".

Кампания по возвращению останков принца развернулась в Эфиопии еще в 2006 году, когда президент Эфиопии написал королеве Елизавете II письмо с соответствующей просьбой. Однако запрос был отклонен.